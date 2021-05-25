  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau КЛО 17

Moskau, Russland
von
$2,97M
;
16
ID: 33177
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4013614
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Zentralrussland
  • Stadt
    Moskau
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Metro
    Arbatskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 300 m)
  • Metro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Zu verkaufen: 1 Zimmerwohnung, 105,9 m2, auf der 2 Etage im exklusiven Clos 17 Clubhaus im Zentrum von Moskau. Clos 17 ist das perfekte Familienhaus, auf einer ruhigen Straße in der historischen Starovagankovsky Lane, nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. Es bietet exklusive Residenzen und Penthouses für diejenigen, die absolute Privatsphäre schätzen, eine ausgezeichnete Gemeinschaft und Leben umgeben von kulturellen Sehenswürdigkeiten. Die Architektur von Clos 17 wurde vom renommierten Paris Classical Architecture Bureau unter der Leitung von Dominique Hertenberger entwickelt. Es verbindet meist strenge Proportionen, die sauberen Linien der industriellen Moderne und die Raffinesse von Art Deco. Dies ist eine geschlossene Welt von Eleganz, wo jedes Detail perfekt ist. Naturstein, Ziegel und gepflasterte Bronze in der Fassadenveredelung erinnern an die edlen Traditionen der Pariser Ateliers. Große Fenster füllen die Residenzen mit Licht, und jede Linie der Fassade ist sorgfältig mit französischer Präzision gefertigt. Im privaten, angelegten Gelände des Projekts befindet sich ein abgeschiedener Innenhofgarten – ein durchdachter Raum für Kontemplation, wo die Eleganz der französischen Landschaftskunst dem Komfort des modernen Lebens entspricht. Jede Residenz verfügt über geräumige Layouts mit Decken bis zu 4 Meter hoch, Panoramafenster mit Blick auf den Kreml und die Kathedrale von Christus der Erlöser, und die Möglichkeit zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des zukünftigen Besitzers.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 96.9 – 105.9
Preis pro m², USD 30,671 – 40,895
Wohnungspreis, USD 2,97M – 4,13M
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 152.6 – 153.5
Preis pro m², USD 29,393 – 37,700
Wohnungspreis, USD 4,48M – 5,79M
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 217.7
Preis pro m², USD 30,032 – 38,339
Wohnungspreis, USD 6,54M – 8,35M

Standort auf der Karte

Moskau, Russland
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
