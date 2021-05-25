Wohnung in einem Neubau КЛО 17

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Zu verkaufen: 1 Zimmerwohnung, 105,9 m2, auf der 2 Etage im exklusiven Clos 17 Clubhaus im Zentrum von Moskau.
Clos 17 ist das perfekte Familienhaus, auf einer ruhigen Straße in der historischen Starovagankovsky Lane, nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. Es bietet exklusive Residenzen und Penthouses für diejenigen, die absolute Privatsphäre schätzen, eine ausgezeichnete Gemeinschaft und Leben umgeben von kulturellen Sehenswürdigkeiten.
Die Architektur von Clos 17 wurde vom renommierten Paris Classical Architecture Bureau unter der Leitung von Dominique Hertenberger entwickelt. Es verbindet meist strenge Proportionen, die sauberen Linien der industriellen Moderne und die Raffinesse von Art Deco. Dies ist eine geschlossene Welt von Eleganz, wo jedes Detail perfekt ist. Naturstein, Ziegel und gepflasterte Bronze in der Fassadenveredelung erinnern an die edlen Traditionen der Pariser Ateliers. Große Fenster füllen die Residenzen mit Licht, und jede Linie der Fassade ist sorgfältig mit französischer Präzision gefertigt.
Im privaten, angelegten Gelände des Projekts befindet sich ein abgeschiedener Innenhofgarten – ein durchdachter Raum für Kontemplation, wo die Eleganz der französischen Landschaftskunst dem Komfort des modernen Lebens entspricht.
Jede Residenz verfügt über geräumige Layouts mit Decken bis zu 4 Meter hoch, Panoramafenster mit Blick auf den Kreml und die Kathedrale von Christus der Erlöser, und die Möglichkeit zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des zukünftigen Besitzers.
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen