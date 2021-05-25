Wohnung in einem Neubau LUCE

Zu verkaufen: 2 Zimmerwohnung, 144.57 m2, befindet sich auf der 2 Etage der Familie Luce Residenz. Luce ist eine luxuriöse Residenz im Herzen des historischen Moskaus, nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. Es umfasst 43 Apartments und 3 geräumige Penthouses für diejenigen, die Privatsphäre, Raum und Raffinesse schätzen. Design und Architektur Das architektonische Konzept des Luce Clubhauses wurde von der renommierten italienischen Firma Archea Associati entwickelt, die 1988 von Marco Casamonti in Florenz gegründet wurde. Jedes Detail bei Luce wurde sorgfältig geprüft, um Bewohnern maximalen Komfort und ästhetischen Vergnügen zu bieten. Das Centerpiece ist eine große Lobby mit 9 Meter Decken, die drei Eingangsgruppen verbinden: die westliche Lobby mit einer Musiklounge und die östliche Lobby mit einer Bibliothek. Landschaften & Städte Der wahre Schatz von Luce ist sein geheimer Garten. Ruhige Wege winden sich durch schattierte Räume, schaffen zahlreiche gemütliche Ecken für Entspannung und Kontemplation. Ein Spaziergang entlang der schattigen Gassen des Gartens wird zu einer Form der Meditation, hilft Bewohnern entspannen und aufladen, ohne nach Hause zu gehen. Zu den exklusiven Räumlichkeiten und Dienstleistungen vor Ort gehören ein Beauty-Zimmer, ein Fitness- und Yogastudio, ein Kinderspielzimmer, ein privates Tutoring-Zimmer und ein Konferenzraum. Engineering & Features Jede Wohnung ist ausgestattet mit: individuelle Zu- und Abluftlüftung mit Luftreinigung und Klimaanlage; Luftbefeuchtungssystem; Wasserreinigung und Erweichung; unterbrechungsfreie Warmwasserversorgung; ein "Smart Home" System für Klima, Beleuchtung, Jalousien und Leckschutz, mit Optionen für zusätzliche Dienstleistungen; und beheizte Terrassen und Balkone. Zu den gebäudeweiten Merkmalen gehören: erweiterte zelluläre und Wi-Fi-Abdeckung in allen Bereichen, einschließlich Garten und Parkplatz; Designer-fertige stille Aufzüge; beheizte Bodenbeläge an Eingängen; Vakuumabfälle Entsorgung. Die Sicherheit wird durch 24/7 Videoüberwachung über die komplexe und automatische Kennzeichenerkennung für den Parkzugang gewährleistet. Parkplatz Einstufiger Parkplatz mit erweiterten Räumen.