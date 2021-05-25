  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Moskau
  4. Wohnung in einem Neubau LUCE

Wohnung in einem Neubau LUCE

Moskau, Russland
von
$2,65M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33175
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3657380
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Zentralrussland
  • Stadt
    Moskau
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 300 m)
  • Metro
    Arbatskaya (~ 200 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 400 m)
  • Metro
    Borovitskaya (~ 300 m)
  • Metro
    Kropotkinskaya (~ 800 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 900 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский
Zu verkaufen: 2 Zimmerwohnung, 144.57 m2, befindet sich auf der 2 Etage der Familie Luce Residenz. Luce ist eine luxuriöse Residenz im Herzen des historischen Moskaus, nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. Es umfasst 43 Apartments und 3 geräumige Penthouses für diejenigen, die Privatsphäre, Raum und Raffinesse schätzen. Design und Architektur Das architektonische Konzept des Luce Clubhauses wurde von der renommierten italienischen Firma Archea Associati entwickelt, die 1988 von Marco Casamonti in Florenz gegründet wurde. Jedes Detail bei Luce wurde sorgfältig geprüft, um Bewohnern maximalen Komfort und ästhetischen Vergnügen zu bieten. Das Centerpiece ist eine große Lobby mit 9 Meter Decken, die drei Eingangsgruppen verbinden: die westliche Lobby mit einer Musiklounge und die östliche Lobby mit einer Bibliothek. Landschaften & Städte Der wahre Schatz von Luce ist sein geheimer Garten. Ruhige Wege winden sich durch schattierte Räume, schaffen zahlreiche gemütliche Ecken für Entspannung und Kontemplation. Ein Spaziergang entlang der schattigen Gassen des Gartens wird zu einer Form der Meditation, hilft Bewohnern entspannen und aufladen, ohne nach Hause zu gehen. Zu den exklusiven Räumlichkeiten und Dienstleistungen vor Ort gehören ein Beauty-Zimmer, ein Fitness- und Yogastudio, ein Kinderspielzimmer, ein privates Tutoring-Zimmer und ein Konferenzraum. Engineering & Features Jede Wohnung ist ausgestattet mit: individuelle Zu- und Abluftlüftung mit Luftreinigung und Klimaanlage; Luftbefeuchtungssystem; Wasserreinigung und Erweichung; unterbrechungsfreie Warmwasserversorgung; ein "Smart Home" System für Klima, Beleuchtung, Jalousien und Leckschutz, mit Optionen für zusätzliche Dienstleistungen; und beheizte Terrassen und Balkone. Zu den gebäudeweiten Merkmalen gehören: erweiterte zelluläre und Wi-Fi-Abdeckung in allen Bereichen, einschließlich Garten und Parkplatz; Designer-fertige stille Aufzüge; beheizte Bodenbeläge an Eingängen; Vakuumabfälle Entsorgung. Die Sicherheit wird durch 24/7 Videoüberwachung über die komplexe und automatische Kennzeichenerkennung für den Parkzugang gewährleistet. Parkplatz Einstufiger Parkplatz mit erweiterten Räumen.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 78.3 – 96.6
Preis pro m², USD 33,866 – 37,700
Wohnungspreis, USD 2,65M – 3,64M
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 136.8 – 170.9
Preis pro m², USD 31,949 – 38,339
Wohnungspreis, USD 4,55M – 6,44M
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 194.0 – 296.1
Preis pro m², USD 31,310 – 38,978
Wohnungspreis, USD 6,34M – 9,65M
Wohnungen 4 zimmer
Fläche, m² 268.2 – 302.6
Preis pro m², USD 41,534 – 51,118
Wohnungspreis, USD 11,14M – 15,47M

Standort auf der Karte

Moskau, Russland
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Klen
Kaliningrad, Russland
von
$87,824
Wohnanlage Stereo
Kaliningrad, Russland
von
$47,904
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russland
von
$83,176
Wohngebäude Gorkiy
Kaliningrad, Russland
von
$85,163
Aparthotel Elybay
Rauschen, Russland
von
$156,928
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau LUCE
Moskau, Russland
von
$2,65M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Moskau, Russland
von
$291,342
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 47
Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Sie können immer sehen, wer das Telefon anruft. In jeder Wohnung verbunden Gr…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Moskau, Russland
von
$317,917
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 44
Lage des Komplexes: Premium-Klasse direkt am Ufer des Moskauer Flusses, mit direktem Zugang zum Ufer und atemberaubendem Panoramablick! Auf der Schelekikhinskaja Uferpromenade gibt es einen Pier für Flussbahnen. Sie haben Zugang zu der einzigen Moskauer Transport Arterie, die nie Staus ist: …
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russland
von
$178,140
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Die gesamte Nachbarschaft ist im Konzept von “keine Autos”. Parkierte Autos verwöhnen die Landschaft nicht, und Eltern müssen sich keine Sorgen um bewegende Kinder um den Block. Das Gebiet des Komplexes ist das Reich der Fußgänger. Was sollten Sie tun, wenn Sie oder Sie e…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Russland
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
25.05.2021
Allrussischer Wohnungskongress in Sotschi 2021: Das Programm wird reichhaltig sein!
Alle Veröffentlichungen anzeigen