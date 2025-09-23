Wohnung in einem Neubau Osiedle Gluchow IV

WELCOME – Die NEXT STAGE eines INTIMATE RESIDENTIAL PROJECT JUST OUTSIDE GRÓJEC.

GŁUCHÓW IV

Wohnungspreis ab: PLN 330,100

Parkplatz im Freien: PLN 19,900

Option, die Wohnung fertig schlüsselfertig zu haben (Zusatzgebühr gilt).

Die neuen Apartments in Głuchów in der Nähe von Grójec sind eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die in einer ruhigen, komfortablen und modernen Umgebung weg von der Hektik und dem Treiben der Stadt leben möchten, und dennoch einen bequemen Zugang zu größeren Städten genießen möchten. Die Entwicklung umfasst kompakte 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Gärten sowie funktionale Split-Level-Einheiten. Es ist eine ideale Lösung für Familien, Erstkäufer und diejenigen, die eine Immobilieninvestition in der Nähe von Grójec suchen.

Wir bieten vier Wohnungstypen:

49.70 m2 Apartment mit Garten – 3 Zimmer

47,89 m2 Ferienwohnung (plus ca. 15 m2 Dachgeschoss) – 3 Zimmer

37.20 m2 Apartment mit Garten – 2 Zimmer

41.97 m2 Ferienwohnung (plus ca. 15 m2 Dachgeschoss) – 2 Zimmer

Jede Wohnung verfügt über einen separaten Eingang. Alle Apartments verfügen über Fußbodenheizung im gesamten Gebäude, große Fenster, Gasheizung, Wasser aus dem kommunalen Wassernetz und einen privaten 7 m3 septischen Tank. Die Glasfaser-Internetverbindung ist in naher Zukunft im Bereich geplant.

Die Apartments in Głuchów zeichnen sich durch ihre gut ausgedachten Layouts aus. Auch mit einem kompakten Bodenbereich bieten sie Komfort vergleichbar mit größeren Eigenschaften. Das Standardlayout beinhaltet:

ein geräumiges Wohnzimmer mit einer Küchenzeile,

gutproportionierte Schlafzimmer,

ein Badezimmer,

Speicherplatz.

Im Falle von Split-Level-Wohnungen bietet der zusätzliche Dachboden viele Möglichkeiten – er kann als Schlafzimmer, ein Heimbüro für Remote-Arbeit oder ein Ruhebereich verwendet werden.

Wir können jeden Ort in einem TURNKEY STANDARD finden.

MEHR INFORMATIONEN www.osiedlegluchow.pl , PLEASE VISIT OUR WEBSITE or CONTACT OUR SALES OFFICE BY PHONE.