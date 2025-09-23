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Wohnung in einem Neubau Osiedle Gluchow IV

Gluchow, Polen
von
$104,896
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ID: 35237
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Masowien
  • Nachbarschaft
    Grójec County
  • Stadt
    gmina Grojec
  • Dorf
    Gluchow
  • Adresse
    Polna

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Economy-Klasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Über den Komplex

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WELCOME – Die NEXT STAGE eines INTIMATE RESIDENTIAL PROJECT JUST OUTSIDE GRÓJEC.

GŁUCHÓW IV

  • Wohnungspreis ab: PLN 330,100
  • Parkplatz im Freien: PLN 19,900
  • Option, die Wohnung fertig schlüsselfertig zu haben (Zusatzgebühr gilt).

Die neuen Apartments in Głuchów in der Nähe von Grójec sind eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die in einer ruhigen, komfortablen und modernen Umgebung weg von der Hektik und dem Treiben der Stadt leben möchten, und dennoch einen bequemen Zugang zu größeren Städten genießen möchten. Die Entwicklung umfasst kompakte 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Gärten sowie funktionale Split-Level-Einheiten. Es ist eine ideale Lösung für Familien, Erstkäufer und diejenigen, die eine Immobilieninvestition in der Nähe von Grójec suchen.

Wir bieten vier Wohnungstypen:

  • 49.70 m2 Apartment mit Garten – 3 Zimmer
  • 47,89 m2 Ferienwohnung (plus ca. 15 m2 Dachgeschoss) – 3 Zimmer
  • 37.20 m2 Apartment mit Garten – 2 Zimmer
  • 41.97 m2 Ferienwohnung (plus ca. 15 m2 Dachgeschoss) – 2 Zimmer

Jede Wohnung verfügt über einen separaten Eingang. Alle Apartments verfügen über Fußbodenheizung im gesamten Gebäude, große Fenster, Gasheizung, Wasser aus dem kommunalen Wassernetz und einen privaten 7 m3 septischen Tank. Die Glasfaser-Internetverbindung ist in naher Zukunft im Bereich geplant.

Die Apartments in Głuchów zeichnen sich durch ihre gut ausgedachten Layouts aus. Auch mit einem kompakten Bodenbereich bieten sie Komfort vergleichbar mit größeren Eigenschaften. Das Standardlayout beinhaltet:

  • ein geräumiges Wohnzimmer mit einer Küchenzeile,
  • gutproportionierte Schlafzimmer,
  • ein Badezimmer,
  • Speicherplatz.

Im Falle von Split-Level-Wohnungen bietet der zusätzliche Dachboden viele Möglichkeiten – er kann als Schlafzimmer, ein Heimbüro für Remote-Arbeit oder ein Ruhebereich verwendet werden.

Wir können jeden Ort in einem TURNKEY STANDARD finden.

MEHR INFORMATIONEN www.osiedlegluchow.pl , PLEASE VISIT OUR WEBSITE or CONTACT OUR SALES OFFICE BY PHONE.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 37.2 – 42.0
Preis pro m², USD 2,171 – 2,447
Wohnungspreis, USD 90,492
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 47.9
Preis pro m², USD 2,491
Wohnungspreis, USD 118,454

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Gluchow, Polen

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