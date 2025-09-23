  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan

Posen, Polen
von
$127,721
MwSt.
27.10.25
$125,953
01.10.24
$139,467
22.01.23
$94,600
;
6
ID: 1361
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.10.25

Standort

  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Großpolen
  • Stadt
    Posen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Economy-Klasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
Standort auf der Karte

Posen, Polen
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
