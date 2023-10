James House

East West Reals ist die Immobilienagentur in Warschau, die ausschließlich auf Wunsch ausländischer Kunden und Käufer arbeitet. Wir sind spezialisiert auf Verkaufs- und Miettransaktionen von Wohn-, Gewerbeimmobilien, Häusern und Grundstücken in Warschau. Alle unsere Agenten sprechen Englisch, Russisch, Polnisch und haben die entsprechenden Lizenzen! Wir bieten den umfassendsten Service und die volle Unterstützung für den Kunden für 2-3 Jahre Bau der Anlage (, wenn der Kauf vom Entwickler ) nicht geplant ist.

Wir bieten Immobilien von absolut allen Entwicklern in Warschau ( mehr als 500 ) an. Wir haben Zugriff auf die Datenbank mit allen Immobilien der Eigentümer, und wir arbeiten auch mit anderen Immobilienagenturen zusammen ( mehr als 150 ), so dass der Kunde, der sich an uns wendet, uneingeschränkten Zugang zu allen vorhandenen Immobilien wie in der primären und sekundären Marktimmobilie erhält.

Daher muss der Kunde keine anderen Agenturen kontaktieren. Wir arbeiten ausschließlich für Anfragen ausländischer Kunden-Käufer und vertreten während der Transaktion niemals die Interessen des Verkäufers. Wir arbeiten mit professionellen Kreditberatern, verifizierten Reparaturfirmen und Architekten, Notaren und Anwaltskanzleien zusammen, mit lizenzierten Übersetzern und wir können Sie in jeder Phase unterstützen, die mit dem Erwerb von Immobilien in jedem (! ) zusammenhängt Problem.