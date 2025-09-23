Wohnkomplex Osiedle Młodych Dębów

IHRE OAKEN ESTATE - BAUGEWERBE IN PROGRESS!
Willkommen - ein neues Anwesen von Zwei-Zimmer-Häusern zum Verkauf. Jedes Haus ist fünf oder vier Zimmer:
Erdgeschoss: Wohnzimmer, Kochnische, WC, Gästezimmer/Büro, technisches Zimmer
Etage: drei Zimmer, Badezimmer (es gibt keine Schlafanzüge im ersten Stock - die Zimmer sind voll Höhe)
attic: Nicht-Nutzungsräume - als Stauraum zu verwenden.
Das Haus wird als Wohnanlage verkauft.
Hinter dem Haus ein Garten - Belichtung Ost oder West.
Vor dem Haus Parkplatz für zwei Autos (Zusatzgebühr).
Gezäuntes Anwesen, kontrollierte Einfahrt - Intercoms in jeder Einheit.
Jedes Haus mit eigenem umzäunten Garten.
Häuser werden aus Keramik - Keramik-Block gebaut.
mit Mineralwolle isoliert,
Windows Drei-Paare-Paket,
Fußbodenheizung in allen Zimmern.
Heizung des Hauses: wirtschaftliche Luftwärmepumpe.
Abwasseranlage, Wasserversorgung
Wir bieten auch die Fertigstellung jedes HAUS UNDER BEKLEIDUNG.
Wenn Sie ein Darlehen verwenden - wir bieten die Hilfe unseres Kreditberaters.
Der Bau des Grundstücks wird Ende 2025 abgeschlossen.
Lage: Stefanowo, Powszechna Straße.
In den Nachbarschaftsläden, Kindergarten, in der Nähe der Schule.
Nur wenige Gehminuten von einem großen Wald entfernt.
Der Zugang zu mehreren Bussen des ZTM-Transports (einschließlich 727, 737, 728, L-4) hält zu Fuß erreichbar. Schließen Sie, schnell zu erreichen auch die neue Route S7 - die Sie nach Warschau in 15 Minuten.
Kaufmöglichkeit durch Nicht-EU-Bürger - ohne Genehmigung des Ministeriums.