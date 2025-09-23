Wohnkomplex Osiedle Młodych Dębów

  1. Realting.com
von
$206,564
MwSt.
;
13
ID: 19960
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Masowien
  • Nachbarschaft
    Piaseczno County
  • Stadt
    gmina Lesznowola
  • Dorf
    Kolonia Warszawska

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Über den Komplex

IHRE OAKEN ESTATE - BAUGEWERBE IN PROGRESS!

Willkommen - ein neues Anwesen von Zwei-Zimmer-Häusern zum Verkauf. Jedes Haus ist fünf oder vier Zimmer:

Erdgeschoss: Wohnzimmer, Kochnische, WC, Gästezimmer/Büro, technisches Zimmer

Etage: drei Zimmer, Badezimmer (es gibt keine Schlafanzüge im ersten Stock - die Zimmer sind voll Höhe)

attic: Nicht-Nutzungsräume - als Stauraum zu verwenden.

Das Haus wird als Wohnanlage verkauft.

Hinter dem Haus ein Garten - Belichtung Ost oder West.

Vor dem Haus Parkplatz für zwei Autos (Zusatzgebühr).

Gezäuntes Anwesen, kontrollierte Einfahrt - Intercoms in jeder Einheit.

Jedes Haus mit eigenem umzäunten Garten.

Häuser werden aus Keramik - Keramik-Block gebaut.

mit Mineralwolle isoliert,

Windows Drei-Paare-Paket,

Fußbodenheizung in allen Zimmern.

Heizung des Hauses: wirtschaftliche Luftwärmepumpe.

Abwasseranlage, Wasserversorgung

Wir bieten auch die Fertigstellung jedes HAUS UNDER BEKLEIDUNG.

Wenn Sie ein Darlehen verwenden - wir bieten die Hilfe unseres Kreditberaters.

Der Bau des Grundstücks wird Ende 2025 abgeschlossen.

Lage: Stefanowo, Powszechna Straße.

In den Nachbarschaftsläden, Kindergarten, in der Nähe der Schule.

Nur wenige Gehminuten von einem großen Wald entfernt.

Der Zugang zu mehreren Bussen des ZTM-Transports (einschließlich 727, 737, 728, L-4) hält zu Fuß erreichbar. Schließen Sie, schnell zu erreichen auch die neue Route S7 - die Sie nach Warschau in 15 Minuten.

Kaufmöglichkeit durch Nicht-EU-Bürger - ohne Genehmigung des Ministeriums.

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 4 zimmer
Fläche, m² 90.0
Preis pro m², USD 2,326
Wohnungspreis, USD 209,375

Standort auf der Karte

Kolonia Warszawska, Polen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
