Wohnkomplex Osiedle Młodych Dębów

IHRE OAKEN ESTATE - BAUGEWERBE IN PROGRESS!

Willkommen - ein neues Anwesen von Zwei-Zimmer-Häusern zum Verkauf. Jedes Haus ist fünf oder vier Zimmer:

Erdgeschoss: Wohnzimmer, Kochnische, WC, Gästezimmer/Büro, technisches Zimmer

Etage: drei Zimmer, Badezimmer (es gibt keine Schlafanzüge im ersten Stock - die Zimmer sind voll Höhe)

attic: Nicht-Nutzungsräume - als Stauraum zu verwenden.

Das Haus wird als Wohnanlage verkauft.

Hinter dem Haus ein Garten - Belichtung Ost oder West.

Vor dem Haus Parkplatz für zwei Autos (Zusatzgebühr).

Gezäuntes Anwesen, kontrollierte Einfahrt - Intercoms in jeder Einheit.

Jedes Haus mit eigenem umzäunten Garten.

Häuser werden aus Keramik - Keramik-Block gebaut.

mit Mineralwolle isoliert,

Windows Drei-Paare-Paket,

Fußbodenheizung in allen Zimmern.

Heizung des Hauses: wirtschaftliche Luftwärmepumpe.

Abwasseranlage, Wasserversorgung

Wir bieten auch die Fertigstellung jedes HAUS UNDER BEKLEIDUNG.

Wenn Sie ein Darlehen verwenden - wir bieten die Hilfe unseres Kreditberaters.

Der Bau des Grundstücks wird Ende 2025 abgeschlossen.

Lage: Stefanowo, Powszechna Straße.

In den Nachbarschaftsläden, Kindergarten, in der Nähe der Schule.

Nur wenige Gehminuten von einem großen Wald entfernt.

Der Zugang zu mehreren Bussen des ZTM-Transports (einschließlich 727, 737, 728, L-4) hält zu Fuß erreichbar. Schließen Sie, schnell zu erreichen auch die neue Route S7 - die Sie nach Warschau in 15 Minuten.

Kaufmöglichkeit durch Nicht-EU-Bürger - ohne Genehmigung des Ministeriums.