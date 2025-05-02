  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$154,917
;
2
ID: 28432
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

English English
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$165,401
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
von
$134,418
Wohnviertel Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Wohnquartier Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$154,917
Andere Komplexe
Wohnviertel Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Wohnviertel Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u…
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$264,063
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz…
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija …
