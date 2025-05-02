  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$140,833
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28175
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se jednosoban stan povrsine 48m2 na odlicnoj lokaciji Tuški put.Stan se nalazi na 3. spratu stambene zgrade Gradnje promet  koja posjeduje dva lifta.Cijena: 120.000€

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$146,701
Wohnanlage on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
von
$523,126
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$140,833
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Donja Lastva, Montenegro
von
$159,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive Mini-Stadt bestehend aus sechzehn Häusern zu bauen. Dieser Komplex zeichnet sich durch seine hervorragende Lage aus, einschließlich seiner Nähe zu Porto Montenegro, sowie Schulen und Kindergärten, wod…
Immobilienagentur
MD Realty
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen