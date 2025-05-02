  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Montenegro
$117,361
4
ID: 28577
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Stari Bar

Über den Komplex

Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora! 

Standort auf der Karte

Stari Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Freizeit

