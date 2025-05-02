  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Stari Bar, Montenegro
von
$215,064
4
ID: 28581
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Stari Bar

Über den Komplex

Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i idealan za zivot ali i za investiciju!Zgrada je radjena od najkvalitetnijih materijala. Termo blokovi su debljine 25cm, dok je izolacija ukupne debljine 10cm!U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori, a odmah preko puta zgrade je najveci projekat sa trznim centrom u Baru!Mogucnost kupovine garaze po cijeni od 15.000E!

Standort auf der Karte

Stari Bar, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$241,764
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$245,285
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$107,972
Andere Komplexe
Wohnanlage New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$407,357
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
New Gated Cottage Community mit 30 Häusern, 6 km vom Zentrum von Tivat, im Dorf Kavac.Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 23.000 m2. Alle Häuser bieten einen Panoramablick auf die Tivat Bay.Folgende Häuser stehen zum Verkauf zur Verfügung:• Zweistöckiges Stadthaus (Typ A) – 120 m2 mit ein…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$264,063
Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Bar, Montenegro
von
$154,917
Prodaje se dvosoban stan površine 72 m² u Baru, naselje Makedonsko, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je funkcionalnog rasporeda i veoma prostran, a ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Nalazi se u mirnom i prijatnom okruženju, pogodnom za porodični život. …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
