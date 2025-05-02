  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Wohnquartier Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$469
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28303
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljena garsonjera, povrsine 30m2, smjestena na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Key - u.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa.Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obaveza depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$63,375
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohngebäude Тиват
Tivat, Montenegro
von
$146,926
Wohnviertel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
von
$457,708
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$182,422
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 52–82 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Diese exklusiven Apartments setzen einen neuen Luxus-Standard in der wünschenswertsten Lage der Stadt. Die Apartments sind eine perfekte Synthese von ausgezeichnetem Stil und Funktionalität. Der Wohnkomplex befindet sich nur 450 Meter vom Strand entfernt, der Ihnen eine unüberwin…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
183,083
Wohnung 2 zimmer
82.0
279,319
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Alle anzeigen Wohnanlage River Side
Wohnanlage River Side
Provodina, Montenegro
von
$107,441
Etagenzahl 4
Fläche 43–116 m²
44 Immobilienobjekte 44
< p > Live Apartment Complex „ River Side ”in Igalo. Der Komplex befindet sich in der internen Endbearbeitungsphase. Der Start ist für 2022 geplant. < p > Wohnungsvarianten zum Verkauf: < ul > li < Ein > Zimmerwohnungen mit einer Fläche von 39 - 93 m2 ab 87.500 Euro. < li > Zwei - Schlafzimm…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
145,532
Wohnung 2 zimmer
48.0 – 92.0
165,996 – 354,720
Wohnung 3 zimmer
66.0 – 116.0
171,673 – 423,595
Wohnung 4 zimmer
87.0
255,260
Immobilienagentur
eNovogradnja
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Wohnanlage Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$239,839
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
This is a modern residential complex in the very heart of Tivat, located just across the road from a green park with shady alleys and beaches. The project combines the comfort of urban living with the proximity of nature, creating a unique space for life, relaxation, and harmony.   Archi…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen