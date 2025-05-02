Wohnquartier Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$763
ID: 28352
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
