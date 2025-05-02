  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28424
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$998
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
von
$716,352
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$93,889
Wohnviertel Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Becici, Montenegro
von
$316,875
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Alle anzeigen Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Wohngebäude VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Montenegro
von
$164,636
Der Komplex VUELO SOBRE BECICI (übersetzt aus dem Spanischen als „Flug über Becici“) befindet sich am Hang der Riviera von Budva, in Becici, an einem malerischen, ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Die Entfernung vom Stadtlärm sowie die Fülle der Vegetation scha…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Wohnanlage Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$179,516
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ferienwohnungen in einem neuen Boutique-Gebäude unter Bau in Tivat Eine exklusive Wohnanlage mit nur 5 Wohnungen befindet sich in einer ruhigen, grünen Gegend von Tivat — Mrčevac, nur wenige Schritte von der renommierten Porto Montenegro, Strände und allen wichtigen Stadtinfrastruktur entfer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
181,018
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Izdaje se nemjsten dvosoban stan, povrsine 74m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trezarija, dvije spavace sobe, dva kupatila i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadr…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen