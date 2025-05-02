  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$763
7
ID: 28400
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
