Wohnquartier Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$187,778
6
ID: 28514
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroj Varosi!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na prizemlju zgrade!Stan je potpuno nov i neuseljavan!U cijenu uracunato jedno parking mjesto pod rampom!Nalazi se na odlicnoj lokaciji nedaleko od samog Centra Grada!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Wohnquartier Stan 75 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
