  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

Wohnquartier Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom

Podgorica, Montenegro
von
$528
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28158
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$93,889
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Sie sehen gerade
Wohnquartier Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Podgorica, Montenegro
von
$528
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba s…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Wohnanlage A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$709,964
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein neuer Wohnkomplex der Premiumklasse befindet sich in einem neuen Stadtteil von Tivat. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen Erhebung umgeben von Grün, in der Nähe aller städtischen Infrastruktur. Die Entfernung zum Meer beträgt 400 Meter. Panoramafenster bieten einen atemberaubende…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa Prvi sprat Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan     Lokac…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen