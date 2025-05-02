Wohnquartier Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva

  1. Realting.com
Budva, Montenegro
von
$73,938
;
6
ID: 28517
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Auf der Karte anzeigen
Über den Komplex

Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje.

Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,584
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 75m2, u naselju Krusevac.Struktur: ulazni hodnik, dnevni boravak, kihinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na petom spatu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uračunat…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Bijela, Montenegro
von
$104,217
In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completi…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
