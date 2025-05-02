  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$125,576
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28552
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju jednosoban stan u privatnom kompleksu od tri zgrade na Zabjelu!   Stan se nalazi na petom spratu zgrade, ciji je investitor Kips Gradnja!   Uz stan dolazi jedno parking mjesto pod rampom!  

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$134,848
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$140,833
Wohnanlage A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Montenegro
von
$181,838
Wohnviertel City Kvart, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$63,375
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
von
$1,89M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$125,576
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Wohnanlage Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$739,061
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 99–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxus-Wohnungen mit privaten Pools in einer exklusiven Entwicklung in Tivat.Diese einzigartigen Apartments, die für die anspruchsvollsten Käufer konzipiert sind, verfügen über private Pools und sind Teil eines exklusiven Projekts in einem neuen Stadtteil von Tivat. Dies ist die zweite Phase …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0 – 134.0
745,243 – 1,23M
Wohnung 3 zimmer
140.0
787,258
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,784
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 40–64 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung: Premium Wohnanlage. Die größte Auswahl an geräumigen und komfortablen Apartments. Verwendung von hochwertigen und teuren Materialien in der Konstruktion und Verarbeitung. Split-Systeme, Kessel. Plumbing von Premiumherstellern. Schwimmbad in der Verbindung. Landschaftsgestaltung.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
123,229
Wohnung 2 zimmer
64.0
197,167
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen