Wohnquartier Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$193,646
6
ID: 28255
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju kompletno opremljen dvosoban stan površine 56m², smješten na prvom spratu kvalitetne i uredno održavane zgrade u Bloku 9.Stan ima izuzetno funkcionalan raspored: prostran dnevni boravak sa izlazom na terasu, odvojenu kuhinju sa ostavom, udobnu spavaću sobu (takođe sa pristupom terasi), kupatilo i hodnik. Prodaje se u viđenom stanju, sa svim namještajem i tehnikom, spreman za useljenje bez dodatnih ulaganja.Zgrada je pozicionirana u mirnoj i organizovanoj ulici, u neposrednoj blizini škole, marketa, javnog prevoza i svih važnih sadržaja.Dodatno: mogućnost kupovine garažnog mjesta po cijeni od 20.000€

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$183,174
Wohnviertel Stan 57 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnquartier Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$293
Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini p…
Wohnviertel Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$176,042
Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$111,493
Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata
