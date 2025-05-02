Wohnquartier Two bedroom apartment in Tivat – new building

  1. Realting.com
Tivat, Montenegro
von
$248,806
;
4
ID: 28759
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Über den Komplex

Two bedroom apartment with a surface area of ​​67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, as well as a parking space in front of the building. Tivat Airport is 2 km from the property, while Porto Montenegro is 3 km away.

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$140,833
Wohnviertel Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne povrsine 47m2.Stan se izdaje sa parking mjestom (parking sa rampom i karticom) Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$154,917
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen