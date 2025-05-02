  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,878
;
10
ID: 28602
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 107m2, na sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
