  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$265,236
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28169
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
von
$117,361
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$316,875
Wohnviertel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
Wohnviertel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$125,576
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$265,236
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$109,146
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Budva, Montenegro
von
$194,819
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Wohnviertel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Wohnviertel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Wohnviertel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Wohnviertel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Wohnviertel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$208,903
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata. 📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja. 🏫 Osnovna škola odm…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen