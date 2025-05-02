  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Becici
  4. Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Montenegro
von
$316,875
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28624
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Becici

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Jedinstvena prilika za kupovinu šarmantnog jednosobnog stana od 51m2, smještenog u srcu Bellemond Residence.  Ovaj elegantni osmišljen stan je sjajna kombinacija modernog dizajna, vrhunske udobnosti i luksuza. Stan se ističe prostranim dnevnim boravkom obasutim prirodnim svjetlom nudi otvoren pogled na more. Objekat nudi: 2 lifta za stanare i 1 auto lift; Konsijerž usluga 24/7; Wellness & SPA sa teretanom, bazenom i saunom; Sportsko i dječje igralište; Privatna plaža sa rezervacijama za stanovnike kompleksa; Menadžment upravljanja nekretninom i usluge preprodaje vaše nekretnine; Sistem «Pametna kuća»; Prostor za šetanje kućnih ljubimaca. Nova zgrada imaće 62 stana različite kvadrature, počev od 36 m². Svi stanovi će biti opremljeni visokokvalitetnom opremom poznatih proizvođača. Direktan pogled na more, zvuk talasa, vrhunski nameštaj i kvalitetni materijali, fitnes centar i spa centar, široka privatna plaža obeležena plavom zastavom kvaliteta - sve ovo stvara atmosferu luksuza i udobnosti. Kompanija za upravljanje će se pobrinuti za sve i obezbediti: konsijerž usluga 24/7 upravljanje vlasništvom, rezervišite mesta 24/7 na privatnoj plaži za vlasnike apartmana, usluga prevoza. Obezbeđenje i video nadzor Održavanje zelenih površina, spa i fitnes centra Ova nekretnina predstavlja izvanrednu priliku za one koji traže ekskluzivan dom u jednoj od najljepših lokacija u Budvi.

Standort auf der Karte

Becici, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,335
Wohnviertel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Montenegro
von
$1,174
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnanlage New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
von
$598,814
Wohnviertel One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Montenegro
von
$146,701
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$316,875
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$275,799
Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima jav…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne kvadrature 49m2!Stan se nalazi na prvom sprstu zgrade u naselju Blok 9!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$422,500
Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se n…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen