Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta

Golubovci, Montenegro
von
$158,438
;
5
ID: 28282
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Zeta Municipality
  • Dorf
    Golubovci

Über den Komplex

Prodaje se dvosobna kuća površine 117 m², sa prostranim placem od 1.710 m², smještena u Zeti, na odličnoj i pristupačnoj lokaciji. Kuća posjeduje priključak na gradski vodovod, kao i bunar. Pogodna je za porodični život, ali i za različite namjene zahvaljujući velikom placu. Cijena: 135.000 €.

Standort auf der Karte

Golubovci, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte

