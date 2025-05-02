  1. Realting.com
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$234,722
;
9
ID: 28583
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju! 

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Sie sehen gerade
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
