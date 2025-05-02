  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Hütte House near the airport

Hütte House near the airport

, Montenegro
von
$234,722
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28748
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
House for sale near the airport, 7 km from the city center. The house has a ground floor and a first floor, which are identical in structure, square footage 110 m2. On the ground floor there are three bedrooms, two bathrooms, one of which is part of the room, kitchen, living room, dining room and hallway, as well as two terraces. The first floor has been finished in rough works. The house has central heating, internal insulation of walls and ceilings, aluminum locks and installed mosquito nets. The ground floor is furnished and sold as such. The plot on which the house is built is 470 m2. Documentation for the legalization of the house has been submitted.

Standort auf der Karte

, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Montenegro
von
$469,444
Hütte Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Radovici, Montenegro
von
$528,125
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Montenegro
von
$158,438
Hüttendorf ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Montenegro
von
$84,371
Sie sehen gerade
Hütte House near the airport
, Montenegro
von
$234,722
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Stadthaus Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Montenegro
von
$108,179
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Haus auf 2 Etagen 45 qm, komplett ausgestattet mit Möbeln und Geschirr und allen notwendigen HaushaltsgerätenMit einem schönen Blick auf Savin Cook und seine lokale UmgebungPreis 99 000 Euro ohne Möbel oder 125.000 Euro Turnkey
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Clubhaus TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
von
$145,776
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Я знаю, что такое Кауф от Apartments im Rahmen eines komplexen Projekts vorgenommen. ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в ценовом сосновом лесу. В современном Geschäftsregion есть рестораны, рестораны, öffentliche Verkehrsmittel und ein öffentlicher Bereich в der Nähe von Montreal be…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
284,014
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf
Hüttendorf
Tivat, Montenegro
von
$6,42M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser zum Verkauf in der Premium-Wohnanlage Lastva Park, Tivat.   Elite-Gebiet von Donja Lastva, umgeben von viel Grün und mit Blick auf das Meer und die Berge   ?Fläche 154 bis 204 m² 3 Etagen ?2,3 Schlafzimmer ?4 Badezimmer ?Küche ?Terrasse mit Panoramablick ?Garage fü…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen