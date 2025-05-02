  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Virpazar
  Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar

Hütte Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar

Virpazar, Montenegro
von
$587
;
8
ID: 28319
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Virpazar

Über den Komplex

Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra.

Standort auf der Karte

Virpazar, Montenegro
