Wohnquartier Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$645
7
ID: 28401
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
    Gemeinde Podgorica
    Podgorica

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 46m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Obezbijedjeno je i garazno mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
