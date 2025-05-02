  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$93,889
ID: 28321
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atraktivnoj lokaciji, blizu škole, vrtića, prodavnica i ostalih važnih sadržaja.Stan nije moguće kupiti putem stambenog kredita – isključivo gotovinsko plaćanje.💶 Cijena: 80.000€

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnanlage
Herceg Novi, Montenegro
von
$124,986
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Wohnanlage Lustica Bay
Radovici, Montenegro
von
$450,430
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$246,458
Wohnviertel Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$293
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Wohnviertel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Wohnviertel Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$257,021
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija
