Wohnquartier Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat

Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat

Donja Lastva, Montenegro
von
$404,896
ID: 28749
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Donja Lastva

Über den Komplex

Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in front of the building.

Standort auf der Karte

Donja Lastva, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
