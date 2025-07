Wohnkomplex (new building) in Budva

Wohnhaus in einem neuen Komplex in Budva.

Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und grünen Babin Do Gegend von Budva, bietet malerische Berglandschaften und Meerblick. Seine einzigartige Lage im oberen Teil der Stadt gewährleistet sowohl Privatsphäre und Ruhe, zusammen mit Panoramablick auf die Küste. Der Komplex wird in drei Phasen entwickelt.

Das Gebäude gehört zur ersten Bauphase (Block F) und ist bereits im Gange — die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Die Gebäude sind in terrassenförmigen Ebenen entlang der Piste angeordnet, eine übereinander, wodurch eine ausgezeichnete Sonnenlichtbelichtung und ungehinderte Aussicht auch aus den unteren Etagen gewährleistet ist.

Komplexe Vorteile:

• Ruhige Gegend mit Naturlandschaft und frischer Meeresluft

• Meerblick und Bergblick von den meisten Apartments

• Moderne Architektur und gut durchdachtes Zeoning

• Wohnfläche der Phase 1 – 5,655 m2, Gesamtfläche des Komplexes – ca. 30.000 m2

• Bauhöhe – 4 bis 5 Etagen, mit Penthäusern auf den obersten Ebenen

• Tiefgarage und zusätzliche Parkplätze vor Ort

• Aufzüge in jedem Gebäude

• Gepflegtes und gesichertes Gebiet.

Eigenschaften:

• Apartments mit Innenausstattung

• Ergonomische Layouts

• Hochwertige Baumaterialien

• Infrastruktur für komfortables Wohnen und hohe Sicherheitsstandards.

Dieses Projekt ist eine hervorragende Gelegenheit, Immobilien in einem Entwicklungsgebiet von Budva zu erwerben, mit einem starken Wachstumspotenzial und bequemem Zugang zur Infrastruktur der Stadt und zur Küste.