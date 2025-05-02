  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$763
;
9
ID: 28197
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se konforan trosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je kompletno opremljen i idealan za porodicni zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 71 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Realting.com
