Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
3
ID: 28162
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)   📐 Površina: 45 m² 📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara 🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift) 🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu 💶 Cijena: 450 €   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i uređenom dijelu grada, sa brzom i lakom povezanošću ka svim važnim sadržajima. Kompletno je namješten i funkcionalno organizovan, sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, spavaće sobe, kupatila i terase.   ✅ Useljiv odmah ✅ Parking mjesto uključeno u cijenu ✅ Zgrada sa liftom

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Montenegro
von
$161,958
Wohnviertel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$107,972
Wohnviertel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnviertel Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$394,333
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Wohnanlage The new complex in Tivat is located 500m from the sea
Tivat, Montenegro
von
$158,982
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Der neue multifunktionale Komplex befindet sich im renommierten Donja Lastva Gebiet von Tivat, auf flachem Boden. Die Entfernung zum Meer und zur Promenade ist nur 550m, und zu Porto-Montenegro ist es 1,5 km. Der Komplex ist von allen notwendigen Infrastruktur für ein komfortables Leben und …
VALUE.ONE
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$182,422
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 52–82 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Diese exklusiven Apartments setzen einen neuen Luxus-Standard in der wünschenswertsten Lage der Stadt. Die Apartments sind eine perfekte Synthese von ausgezeichnetem Stil und Funktionalität. Der Wohnkomplex befindet sich nur 450 Meter vom Strand entfernt, der Ihnen eine unüberwin…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
183,083
Wohnung 2 zimmer
82.0
279,319
GATE Realty
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Wohnviertel Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
CONCORD NEKRETNINE
