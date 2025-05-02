  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$217,118
;
9
ID: 28453
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se jednosoban stan površine 55m², smješten na 6. spratu moderne zgrade Zetagradnje u centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan se prodaje kompletno namješten, sa pažljivo biranim namještajem i detaljima. Zgrada posjeduje lift, a nalazi se na izuzetnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja – prodavnica, kafića, škola, institucija i šetališta.   Cijena: 185.000 €   Idealna prilika za udoban gradski život ili kao investicija za izdavanje.   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Telegram Schreiben Sie im Telegram
