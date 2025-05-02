  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Wohnquartier Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,584
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28243
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 75m2, u naselju Krusevac.Struktur: ulazni hodnik, dnevni boravak, kihinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na petom spatu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uračunato i garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada.Lokacija je odlična – sve je na dohvat ruke: marketi, kafići, restorani, teretane, škole, kao i poslovna zona oko Atlas Centra.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$316,875
Aparthotel
Budva, Montenegro
Preis auf Anfrage
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
von
$199,721
Wohnviertel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,784
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,584
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan u Bloku 6, na trećem spratu, kompletno namješten i odmah useljiv. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini tri osnovne škole, fakulteta, trim staze, marketa i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa je 450 €. Idealno za samce, parove ili stude…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$76,285
Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
von
$311,007
Prodaje se dvosoban duplex stan, povrsine 92m, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u Petrovcu. Po strukturi su dva jednosobna stana, koja su povezana stepenistem i prodaju se kao cjelina. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, izolovanoj od svakodnevne buke, na svega 200 metara od mora
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen