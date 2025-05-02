  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Wohnquartier Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$939
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28192
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
von
$117,361
Wohnviertel Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
von
$199,721
Wohnviertel Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$281,667
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa Prvi sprat Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan     Lokac…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Wohnanlage Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Montenegro
von
$306,281
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 56–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Fünf-Sterne-Hotel Melia Private Residences in Budva.Verkaufsstart von Apartments im Fünf-Sterne-Hotel Melia – direkt am Wasser in Bečići!Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, eine Residenz am Strand zu besitzen, die von der internationalen Hotelmarke Melia verwaltet wird!Sea-view Apartments b…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 58.0
308,894 – 456,065
Wohnung 2 zimmer
113.0
1,02M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
von
$2,63M
Etagenzahl 2
Smaller apart hotel for sale in Djenovici. In addition to the hotel there is a plot behind with possibility to build additional units. Excellent location, beach is under lease from local authorities for next 2 years. Family bussines.
Immobilienagentur
Property.solution.mne
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen