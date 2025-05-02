Wohnquartier Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

  1. Realting.com
  Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
ID: 28426
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupne kvadrature 48m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

