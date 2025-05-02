  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Igalo
  4. Wohnquartier Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Wohnquartier Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi

Igalo, Montenegro
von
$82,388
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28292
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Stadt
    Igalo

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 500 m🛁 Kupatilo: 1🛋 Opremljena: Da, luksuzno❄ Klima uređaj: Ima🏢 Sprat: 1. sprat (zgrada bez lifta)🚗 Parking: ispred zgrade🏗 Zgrada: Moderna novogradnja💡 Dodatno: spušteni plafoni sa LED rasvjetom✅ Idealna za izdavanje✅ Pogled na more✅ Odlična investicijaGarsonjera se nalazi na odličnoj lokaciji, svega 500 metara od mora, u mirnom i uređenom dijelu Herceg Novog. Moderna zgrada, kvalitetna oprema i funkcionalan raspored čine ovu nekretninu odličnim izborom za sve koji traže mali ali luksuzan prostor uz more.

Standort auf der Karte

Igalo, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$179,563
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
von
$1,00M
Wohnanlage Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
von
$89,541
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$261,872
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$82,388
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$3,286
Izdaje se prostran i lijepo opremljen četvorosoban stan površine 200m², smješten na drugom spratu moderne zgrade sa liftom, na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, cetiri spavace sobe, dva kupatila, ostava i …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Alle anzeigen Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Bar, Montenegro
von
$166,752
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 62 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Der neue Wohnkomplex erfüllt die höchsten Baustandards, was seine langlebige Qualität und seinen einwandfreien Komfort gewährleistet.Dank der Verwendung von natürlichen Materialien, besondere Aufmerksamkeit auf große Glasoberflächen, die eine Fülle von Licht bieten, sowie die Ver…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
62.0
167,357 – 181,910
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Alle anzeigen Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Tivat, Montenegro
von
$587,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 98–281 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue exklusive Wohnanlage - die Dreams von Dukley befindet sich in unmittelbarer Nähe von Porto Montenegro.Es umfasst drei Wohnungsblöcke und einen Dachpool. Jedes Gebäude verfügt über luxuriöse Apartments und geräumige Penthouses, die perfekt mit hochwertigen Möbeln, Armaturen und Armaturen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
1,29M
Wohnung 3 zimmer
281.0
4,11M
Gewerbefläche
164.0
3,31M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen