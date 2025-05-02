Wohnquartier Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Na prodaju jednosoban moderan stan – PodgoricaProdaje se potpuno nov i moderan jednosoban stan površine 42 m², smješten na petom spratu kvalitetne stambene zgrade. Stan je pažljivo uređen i opremljen novim stvarima, što ga čini odmah useljivim bez dodatnih ulaganja.Prostor je odlično organizovan – dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom čini otvoreni koncept, dok spavaća soba nudi privatnost i mir. Stan ima moderan enterijer, savremen stil opremanja i obilje prirodnog svjetla.➡ Posebna prednost ovog stana je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnost.Zgrada je novije gradnje, sa urednim ulazom i dobrim održavanjem, a lokacija omogućava brzu vezu sa svim ključnim dijelovima grada.📍 Lokacija: Podgorica🏢 Površina: 42 m²🏢 Sprat: V (peta etaža)🚗 Parking: privatno mjesto pod rampom💶 Cijena: 130.000
Standort auf der Karte
Podgorica, Montenegro
