Wohnquartier Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$150,222
ID: 28165
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju jednosoban moderan stan – PodgoricaProdaje se potpuno nov i moderan jednosoban stan površine 42 m², smješten na petom spratu kvalitetne stambene zgrade. Stan je pažljivo uređen i opremljen novim stvarima, što ga čini odmah useljivim bez dodatnih ulaganja.Prostor je odlično organizovan – dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom čini otvoreni koncept, dok spavaća soba nudi privatnost i mir. Stan ima moderan enterijer, savremen stil opremanja i obilje prirodnog svjetla.➡ Posebna prednost ovog stana je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnost.Zgrada je novije gradnje, sa urednim ulazom i dobrim održavanjem, a lokacija omogućava brzu vezu sa svim ključnim dijelovima grada.📍 Lokacija: Podgorica🏢 Površina: 42 m²🏢 Sprat: V (peta etaža)🚗 Parking: privatno mjesto pod rampom💶 Cijena: 130.000 

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
