  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Przno
  4. Wohnquartier Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Wohnquartier Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva

Przno, Montenegro
von
$152,569
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28265
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Przno

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se moderno uređena garsonjera površine 36 m², smeštena na prvom spratu luksuznog stambenog kompleksa u naselju Podličak, u blizini Pržna i Svetog Stefana.Stan je kompletno opremljen i spreman za useljenje. Odlikuju ga kvalitetna gradnja, savremeni enterijer i funkcionalan raspored. Posebnu vrijednost pruža terasa sa koje se pruža otvoren pogled na more, zalazak sunca i okolno zelenilo.Stan se nalazi u okviru zatvorenog kompleksa sa bazenom koji je na raspolaganju isključivo stanarima. U cijenu je uključeno i garažno mjesto u podzemnoj garaži zgrade.Lokacija je izuzetno mirna i pogodna za odmor, a u neposrednoj blizini nalaze se plaže Miločer, Pržno i Sveti Stefan, kao i brojni restorani, kafići i prodavnice. Grad Budva je udaljen svega nekoliko minuta vožnje.Stan je idealan za izdavanje tokom turističke sezone, kao i za sopstveni boravak tokom cijele godine.

Standort auf der Karte

Przno, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$232,542
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Tivat, Montenegro
von
$161,958
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Wohnviertel Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Montenegro
von
$152,569
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen