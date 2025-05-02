  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnquartier Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

Wohnquartier Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart

Krajova, Montenegro
von
$156,090
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28788
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Luxuriously equipped apartment for sale in Acton building in City kvart. The surface area of the apartment is 47 m2, it is located on the fourth floor, and is oriented towards the east. Technical devices in the apartment are Bosch and Samsung, electric blinds, underfloor heating in the bathroom. The carpentry is with three-layer glass, sanitary ware from renowned manufacturers. It is sold fully equipped. Possible additional payment for a garage parking space (16m2) located opposite the elevator, price 20,000 eur.

Standort auf der Karte

Krajova, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$183,174
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$82,388
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Sie sehen gerade
Wohnquartier Luxuriously furnished one bedroom apartment in City kvart
Krajova, Montenegro
von
$156,090
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavan…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Alle anzeigen Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Wohngebäude Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Montenegro
von
$2,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen