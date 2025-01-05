Wohnkomplex Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Apartments in einem risikoarmen Komplex mit Blick auf den Dschungel 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.

Eigentum: Leasing für 25 Jahre.

Projektierte Mietertrage des Entwicklers - 19%.

Ausgestattet mit allem, was für erfolgreiche tägliche Mieten notwendig ist.

Beruf: 78%

Preis in der Vorverkaufsphase: ab $132.000

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ubud ist das Herz der Insel und das Zentrum der Attraktion für Touristen: die besten Yoga- und Meditationsmeister, Kunstgalerien, viele internationale Schulen und Entwicklungszentren für Kinder.

Immobilien in Ubud zahlen sich schneller als in anderen Bereichen. Land mieten ist hier viel billiger als in Changgu oder Seminyak. Es ist möglich, den gleichen Gewinn wie teure Grundstücke am Meer zu machen.