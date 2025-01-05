  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ubud District
  4. Wohnkomplex Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Wohnkomplex Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Ubud, Indonesien
von
$194,966
11.08.25
$194,966
10.08.25
$195,010
09.08.25
$194,832
08.08.25
$194,914
07.08.25
$196,355
06.08.25
$196,409
05.08.25
$196,283
04.08.25
$195,967
03.08.25
$195,907
02.08.25
$199,108
01.08.25
$198,636
31.07.25
$196,405
27.12.24
$218,466
26.12.24
$218,253
23.12.24
$217,762
19.12.24
$216,326
15.12.24
$216,194
12.12.24
$215,716
08.12.24
$214,763
04.12.24
$216,557
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 20086
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2379059
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Gianyar
  • Stadt
    Ubud District
  • Stadt
    Ubud

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Apartments in einem risikoarmen Komplex mit Blick auf den Dschungel 5 Minuten zum Zentrum von Ubud.

Eigentum: Leasing für 25 Jahre.

Projektierte Mietertrage des Entwicklers - 19%.

Ausgestattet mit allem, was für erfolgreiche tägliche Mieten notwendig ist.

Beruf: 78%

Preis in der Vorverkaufsphase: ab $132.000

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Ubud ist das Herz der Insel und das Zentrum der Attraktion für Touristen: die besten Yoga- und Meditationsmeister, Kunstgalerien, viele internationale Schulen und Entwicklungszentren für Kinder.

Immobilien in Ubud zahlen sich schneller als in anderen Bereichen. Land mieten ist hier viel billiger als in Changgu oder Seminyak. Es ist möglich, den gleichen Gewinn wie teure Grundstücke am Meer zu machen.

Standort auf der Karte

Ubud, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Indonesien
von
$91,200
Wohnanlage ALEX VILLAS COMPLEX 6
Lesser Sunda Islands, Indonesien
von
$350,000
Wohnanlage Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$164,971
Wohnanlage New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesien
von
$99,983
Wohnanlage Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$889,844
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesien
von
$194,966
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesien
von
$209,963
In diesem Komplex wird Wasser von zahlreichen Pools präsentiert, darunter ein großer Lagune-Pool auf Bukit, und ein Spa-Center in die Atmosphäre der Entspannung und Gelassenheit. Die einzigartigen Merkmale des Komplexes sind Wasser, das nur hier schmeckt werden kann.Dienststellen2 Restaurant…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Wohnanlage Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$158,973
Die erstklassige Wohnanlage bietet eine Auswahl an verschiedenen Typen Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes:Laufstrecke rund um den KomplexСo-workingSportplatzSpielplatzSPA-Zone (Sauna, Jacuzzi, Massagen)RestaurantGroßes SchwimmbadYoga-BereichMini KinoPa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Wohnanlage Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesien
von
$349,939
Das einzigartige Projekt befindet sich auf der touristischsten Straße in Changgu, Batu Bolong.Es ist ein Komplex von 6 Doppelvillen und 4 Etagen von Wohnungen. Auf dem Dach des Komplexes wird ein 400 m2 Raum geschaffen, bestehend aus:Restaurant und BarZimmer für GeschäftstreffenKino im Freie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Indonesien
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
05.01.2025
Günstigste Immobilie auf Bali – ab 50.000 Euro
Alle Veröffentlichungen anzeigen