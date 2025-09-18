Über die Agentur

Tranio ist ein internationaler Immobilienmakler

Auf Wunsch der Kunden wählen wir Immobilien sowie die besten Dienstleister, die für profitable und sichere Investitionen im Ausland notwendig sind.

Wir helfen in folgenden Bereichen:

Konsultationen zur Investitionsstrategie,

Prüfung des Gegenstands und der Rechtsreinheit der Transaktion,

Einrichtung einer Steuerstruktur,

Organisation der Bankfinanzierung,

After-Sales-Service und Management,

eine Aufenthaltserlaubnis in Europa und den USA erhalten,

Verkauf der Anlage.

Wir vermitteln keine Transaktionen, sondern verbinden Kunden direkt mit unseren ausländischen Partnern – den besten Agenturen und Entwicklern im Kaufland.

Wir arbeiten ohne zusätzliche Margen für Kunden: Wenn Sie Immobilien mit unserer Hilfe kaufen, wird der Preis für Sie gleich sein, als ob Sie direkt einen ausländischen Partner kontaktiert haben. Dies ist eine wichtige Bedingung, die in unseren Verträgen mit allen Partnern festgelegt ist.

Wir halten Transparenz in den Geschäftsbeziehungen: Alle Teilnehmer der Transaktion kennen ihre Rolle und die Funktionen anderer Parteien, die Namen von Partnern und Gegenparteien sind immer offen für Kunden.