TRANIO

Vereinigte Arabische Emirate, Dubai
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2010
Auf der Plattform
2 jahre 10 Monate
Sprachen
English, Русский
Webseite
tranio.ru
Über die Agentur

Tranio ist ein internationaler Immobilienmakler
Auf Wunsch der Kunden wählen wir Immobilien sowie die besten Dienstleister, die für profitable und sichere Investitionen im Ausland notwendig sind.

Wir helfen in folgenden Bereichen:
Konsultationen zur Investitionsstrategie,
Prüfung des Gegenstands und der Rechtsreinheit der Transaktion,
Einrichtung einer Steuerstruktur,
Organisation der Bankfinanzierung,
After-Sales-Service und Management,
eine Aufenthaltserlaubnis in Europa und den USA erhalten,
Verkauf der Anlage.
Wir vermitteln keine Transaktionen, sondern verbinden Kunden direkt mit unseren ausländischen Partnern – den besten Agenturen und Entwicklern im Kaufland.

Wir arbeiten ohne zusätzliche Margen für Kunden: Wenn Sie Immobilien mit unserer Hilfe kaufen, wird der Preis für Sie gleich sein, als ob Sie direkt einen ausländischen Partner kontaktiert haben. Dies ist eine wichtige Bedingung, die in unseren Verträgen mit allen Partnern festgelegt ist.

Wir halten Transparenz in den Geschäftsbeziehungen: Alle Teilnehmer der Transaktion kennen ihre Rolle und die Funktionen anderer Parteien, die Namen von Partnern und Gegenparteien sind immer offen für Kunden.

Dienstleistungen

Auswahl von Immobilien in Dubai, Türkei, Zypern und Europa
- Vollständige Unterstützung von Transaktionen zum Kauf von Immobilien
Persönliche Anlageberatung unter Einschränkungen
- Türkische und karibische Pässe
- Aufenthaltserlaubnis in Europa
- Eigene Entwicklungs- und Sanierungseinrichtungen in Dubai, Athen und Berlin mit hoher Rentabilität
- Post-Sales-Service und Management
- Aufbau einer Steuerstruktur

Neue Gebäude
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$952,865
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Meeresfrüchtemarkt - 3,3 kmStrand von Nai Harn - 4,2 kmChalong Pier - 4,9 kmPromthep Cape - 6,2 km
