Bali zieht mit erschwinglichen Immobilien mit hohem Einkommenspotenzial immer mehr Investoren und Fernarbeiter an. In diesem Testbericht haben wir Optionen für preiswertes Wohnen auf Bali (mit Preisen ab 50.000 Euro) in drei beliebten Gegenden zusammengestellt — Ubud, Canggu und Kutuh.

Wohnungen in Ubud

Ubud liegt im Zentrum von Bali und ist als kulturelle und spirituelle Hauptstadt der Insel bekannt. Hunderttausende Touristen kommen jedes Jahr hierher, um in die authentische balinesische Atmosphäre einzutauchen, Yoga und Meditation zu praktizieren und die unberührte Natur zu genießen. Schauen wir uns mehrere Möglichkeiten für preiswertes Wohnen in Ubud an.

Wir haben ein günstiges gefunden Studio-Apartment in Ubud mit folgenden Eigenschaften:

Fläche: 19 m².

Preis: 51.928 € (2733 € pro m²).

Etage: 1 von 3.

Fertigstellungsjahr: 2026.

Dieses Objekt ist Teil eines ambitionierten konzeptionellen Dorfes mit entwickelter Infrastruktur. Voraussichtliche angegebene Rentabilität: 15–20% pro Jahr.

Projektinfrastruktur:

Gesamte Infrastrukturfläche: 16.250 m².

Umfang des Komplexes: 355 Wohnungen, 240 Villen.

Verfügbarkeit von Coworking Spaces, Cafés und Kinderbereichen.

Sport- und Bildungsräume.

Wassersportzentrum mit künstlichen Wellen.

Ganzheitliche Klinik und Spa.

Rückzugsräume.

Die Wohnung eignet sich für Investitionen mit Mietpotenzial, persönliches Wohnen in einem Gemeinschaftsraum sowie Remote-Arbeit in einem kreativen Umfeld.

Schauen wir uns nun die Eigenschaften eines anderen an Zwei-Zimmer-Wohnung in Ubud :

Fläche: 68 m².

Preis: 81.992 € (1206 € pro m²).

Fertigstellungsjahr: 2025.

Vollständige Fertigstellung.

Freier Zugang zum Fitnessraum.

Bei dieser Immobilie handelt es sich um eine attraktive Anlageimmobilie in einem der beliebtesten Touristengebiete Balis. Die Auslastung in Ubud erreicht 90%, und die Rentabilität im Jahr 2023 lag bei 15%, Tendenz steigend.

Das von den Autoren der Anzeige geäußerte Finanzmodell:

Tägliche Mietkosten: 85 $.

Nettojahreseinkommen: 16.256 $.

Return on Investment (ROI): 18,06%.

Amortisationszeit: 5,5 Jahre.

Wohnungen in Canggu

Auch Wohnraum in Canggu ist gefragt, da es sich um eine beliebte Gegend auf Bali handelt, die zu einem Anziehungspunkt für junge und kreative Berufstätige aus aller Welt geworden ist. Es ist berühmt für seine schwarzen Vulkanstrände, Co-Working-Spaces, trendigen Cafés, Yoga-Studios und seine entspannte Atmosphäre.

Eigenschaften Studio-Apartments in Canggu Fläche 33 m²:

Fläche: 33 m².

Preis: 81.081 € (2457 € pro m²).

Standort: Jalan Pura Batu Mejan, Bezirk Canggu.

Fertigstellungsjahr: 2025.

Projektinfrastruktur:

Gemütlicher Innengarten.

Kinderspielplatz nach europäischem Standard.

Swimmingpool mit Panoramablick auf den Sonnenuntergang.

Modernes Fitnessstudio.

Tiefgarage.

Diese Wohnung ist ideal für diejenigen, die davon träumen, auf einer tropischen Insel mit entwickelter Infrastruktur und einer internationalen Gemeinschaft zu leben.

Hier ist eine Option Villen mit zwei Schlafzimmern in Canggu .

Diese Villa auf Bali zeichnet sich durch Folgendes aus:

Fläche: 46 m².

Preis: 74.704 € (1.624 € pro m²).

Standort: Jalan Pura Batu Mejan, Bezirk Canggu.

Anzahl der Schlafzimmer: 1.

Anzahl Badezimmer: 2.

Prognostiziertes Kostenwachstum: 30% pro Jahr.

Komplexe Infrastruktur:

Coworking Spaces

Gemeinschaftspool

Sportbereiche

Erholungsgebiete

Spielplatz

Der Bauträger rät zur Eile, da bereits 70% des Komplexes verkauft seien.

Wohnungen in Kutukh

Kutuh ist ein junges, sich schnell entwickelndes Gebiet im Süden Balis, gelegen zwischen den berühmten Stränden Uluwatu und Nusa Dua. Traditionelle balinesische Dörfer, malerische Hügel und unglaubliche Ausblicke auf das Meer sind hier noch erhalten, während die Gegend aktiv mit modernen Wohnkomplexen und touristischer Infrastruktur entwickelt wird.

Konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Besonderheiten davon Einzimmerwohnung in Kutukha , das Teil des Pandawa Dream-Projekts des Entwicklers LOYO&BONDAR ist:

Fläche: 30 m².

Preis: 84.087 € (2.803 € pro m²).

3. Etage.

Innendekoration und Einrichtung

Fertigstellungsjahr: 2027.

Komplexe Infrastruktur:

Geräumige Sitzbereiche.

Coworking Space mit Highspeed-Internet.

Modernes Fitnesscenter und Schwimmbäder.

Spa-Center mit Massage- und Schönheitsangeboten.

Restaurants mit abwechslungsreicher Küche.

Was der Entwickler des Komplexes verspricht:

Volle rechtliche Unterstützung.

Businessplan für Facility Management.

Return on Investment (ROI): 17%.

Ratenzahlung bis zu 24 Monate.

Hier ist eine Option «Kopekenstück» in Kutukha im selben Komplex.

Merkmale der Wohnung in Kutukha:

Fläche: 45 m².

Preis: 105.109 € (2.336 € pro m²).

2. Etage.

Fertigstellungsjahr: 2027.

Diese Wohnungen auf Bali eignen sich sowohl zum Investieren als auch zum Wohnen.