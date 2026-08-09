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Wohnungen in Gemeinde Nafplio, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Zu verkaufen Wohnung von 103 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$401,441
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Wohnung 2 zimmer in Iria, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Iria, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
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Immobilienangaben in Gemeinde Nafplio, Griechenland

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