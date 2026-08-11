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Wohnungen in Municipal Unit of Assos Lechaio, Griechenland

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Assos
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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Kato Assos ein Dorf in der Nähe von Korinth, Erdgeschoss-Wohnung von 120 qm. 1. Stock in seh…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kato Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kato Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung - Korinthia: Ass-Lechaio 100 Sq.m., 2 Schlafzimmer, 1 …
$198,112
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Corinth, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Corinth, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen Wohnung 77 qm in Lechaio, CorinthIn einer ausgezeichneten Lage, nur 260 Meter v…
$162,217
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali Wohnung von 55 qm möblierte 2. Etage hell in gutem Zustand, mit un…
$116,537
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Assos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Assos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Kato Assos Dorf in der Nähe von Korinth, Wohnung von 72 qm 2. Stock (kein Aufzug) in ausgeze…
$215,593
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Eigenschaftstypen in Municipal Unit of Assos Lechaio

2 Zimmer

Immobilienangaben in Municipal Unit of Assos Lechaio, Griechenland

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