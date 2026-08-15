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Wohnungen in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 m2, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer…
$89,733
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Verkauf -- Wohnraum Froor Wohnung -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 qm, 5 Schlafzimmer, 2…
$419,532
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Xylokastro, Griechenland

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