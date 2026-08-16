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Wohnungen in Municipality of Monemvasia, Griechenland

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Wohnung in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Wohnung
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf Wohnung von 600 qm in Eastern Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt…
$1,16M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 98 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 W…
$299,499
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 110 m2, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 …
$320,475
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