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Wohnungen in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 136 m²
Zu verkaufen Wohnung von 136 qm in Peloponnese. Die Wohnung hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$336,502
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 m2, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer…
$89,733
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es …
$188,913
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Peloponnes. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es best…
$175,801
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Verkauf -- Wohnraum Froor Wohnung -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 qm, 5 Schlafzimmer, 2…
$419,532
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Wohnung in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Wohnung
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 50 Quadratmetern im östlichen Peloponnes - Hermioni…
$80,720
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Immobilienangaben in Municipality of Xylokastro and Evrostina, Griechenland

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