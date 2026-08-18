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Wohnungen in Municipal Unit of Sikyona, Griechenland

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Kiato
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Laliotis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Laliotis, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Zu verkaufen Wohnung von 68 qm in Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es bes…
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Sikyona, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Sikyona, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/5
Verkauf 50 qm. Wohnung in Kiato, Corinthia, in einer ausgezeichneten Lage nur 460 Meter vom …
$65,282
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Wohnung in Kiato, Griechenland
Wohnung
Kiato, Griechenland
Fläche 66 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 66 Quadratmetern auf der Halbinsel Peloponnes. Die …
$116,560
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen Wohnung von 77 qm in Eastern Peloponnese. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kiato, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kiato, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Ostpeloponnes . Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss.…
$425,055
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Eigenschaftstypen in Municipal Unit of Sikyona

2 Zimmer

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